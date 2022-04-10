Buça’da savaşın bıraktığı trajediler: Öldürülen sivil evinin bahçesine gömüldü

Azat Altun / BUÇA (K24)

Rus ordusunun yoğun şekilde bombaladığı, daha sonra birçok sivili öldürdüğü Ukrayna şehirlerinde sağ kalanlar, cesetleri sokaklara savrulan akraba ya da komşularını yine kendi bahçelerine gömmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Rus askerleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in etrafından çekilirken ardında büyük yıkıma uğramış yerleşim alanları bırakıyor. Savaşla birlikte Ukrayna’da milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kalırken bir o kadarı da yine kendi ülkesinde mülteci durumuna düştü.

Rusların çekildiği bölgelerde hayatını kaybeden binlerce siviller ise cesetleri ortalığa savrulmuş şekilde gömülmeyi bekliyor. Geride kalanlar ve güvenlik güçleri elbirliğiyle topladıkları cesetleri teşhis edilip gömülmek üzere kamyonlarla belirlenmiş alanlara taşıyor. Bazı sivillerin cesetleri ise yine komşuları ya da yakınları tarafından evlerinin bahçesine gömülüyor.

K24’e konuşan bir Buça sakini, yaşadığı trajediyi şu sözlerle ifade ediyor:

“Rus askerleri bu taraftan geliyordu. Komşum ve aynı zamanda arkadaşım bazı ihtiyaçlarını almak için markete gidiyordu. Tam o esnada Rus askerleri marketin önünde onu taradı ve mermilerden biri kafasına isabet etti. Tam bir gün boyunca cesedi vurulduğu yerde, yani burada kaldı. Bu olay sonrasında hiçbirimiz çıkıp bakmaya cesaret edemedik. Bir gün sonra marketin sahibi arkadaşımın cesedini oradan alıp markete taşıdı ve hayvanlar cesedine zarar vermesin diye üstünü kartonlarla örttü. Ondan bir gün sonra da ben ve birkaç komşum bir el arabası yardımıyla cesedini marketten alıp kendi bahçesine gömdük.”

Buça’da Ruslar tarafından bir süre karargâh olarak kullanılan bir sitenin sakini ise Ruslar gittikten sonra evine girdiğini ve evinde neredeyse sağlam hiçbir şey bulamadığını belirtiyor. Site sakini, eşinin iç çamaşırlarının ortalığa döküldüğünü, kıymetli ne varsa Rus askerlerinin yanlarında götürdüğünü belirttikten sonra Rusların pek çok insanlık dışı olaya imza attıklarını söylüyor:

“Büyük darbeler alan Ruslar, intikam almak için çocukları, insanları öldürüp yerli halkın malını mülkünü çalıyor. Burada komşularımız öldürüldü. Evimin bütün kapıları kırılmış ve kıymete haiz ne varsa yanlarında götürmüşler. Banyomu kullanmışlar, hatta dişlerini fırçalamışlar. Evimi yeniden inşa etmem lazım. Bu arada eşyalarımın arasında bu bıçağı buldum. Sanırım işgalci Ruslardan payıma kalan tek ganimet bu bıçak oldu.”

Şimdi binlerce Buçalı evine dönmeye çalışıyor. Gitmeyip hayatta kalanlar ise bir yandan evlerini onarıp temizlemeye çalışırken diğer yandan yaşadıkları trajedinin hafızalarında bıraktığı izlerle boğuşuyor. Çoğu Buça sakininin evlerinin yanı sıra arabaları da ya yanmış ya da çok ciddi hasarlar almış durumda ve etrafta taranmış ya da bombalanmış binalar ve yıkıntılar adeta İkinci Dünya Savaşı görüntülerini hafızalara düşürüyor.