Kamışlo’da Özerk Yönetim güçleri ile rejimi askerleri arasında gerginlik

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Rojava’nın Kamışlo kentinde Özerk Yönetime bağlı güvenlik güçleri ile Suriye rejimi askerleri arasında gerginlik çıkması üzerine havalimanına giden yol trafiğe kapatıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam rejim Halep'te Kürtlerin yaşadığı Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallerine baskı yapması üzerine Kamışlo’daki yerel güçlerin de kentteki havalimanına giden yolu kapatarak El-Beis ekmek fırınına el koyduğunu açıkladı.

Gözlemevi, Suriye rejiminin yakıt, gaz, gıda ve diğer insani ihtiyaçlarını Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallerine girmesine izin vermemesi nedeniyle Kamışlo’da gerginlik yaşandığını aktardı.

Mahalle sakinleri dün ambargoyu protesto etmişti.

Halep'teki Kürtlerin mahalleleri Şeyh Maksud ve Eşrefiye, YPG’nin kontrolünde bulunuyor.

Suriye’deki ekonomik krizden dolayı ekmek fiyatı bin 500 Suriye Lirası’ndan 4 bin liraya çıkmış durumda.

Gözlemevine göre, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallerinin Suriye rejim güçleri tarafından kuşatılması, buralarda yaşayan 200 bin mahalle sakini için tehdit oluşturuyor.