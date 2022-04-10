Son durum: ‘Rus ordusu doğuya yöneldi’

HABER MERKEZİ

Ukrayna, Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına yoğunlaştığını bildirdi.

Uydu görüntüleri de Rus askeri konvoyunun Donbas'a doğru ilerlediğini gösteriyor.

Ukrayna'da sivil yerleşimler de Rus ordusunun hedefinde. Kharkiv bölgesine bağlı Dergaçi kasabasına yapılan saldırıda 2 kişi öldü. Rus güçleri, Luhansk bölgesinde de bir okul ile bir binayı vurdu.

Dnipro bölgesindeki saldırıda, 1 kişi yaralandı. Ukraynalı yetkililer, bombardımanda Dnipro Havalimanı'nın da yerle bir olduğunu açıkladı.

ÜLKENİN GÜNEYİNDEKİ MIKOLAYIV DE SALDIRILARI HEDEFİNDE

Saldırıların hedefi olan Mikolayiv neredeyse üçte bir kadar nüfus şehri terk etmiş durumda.

800 bin nüfuslu, oldukça büyük bir şehir ama kent tamamen sessiz, sokaklar bomboş. Birçok insan sığınaklarda olası hava saldırısı ya da füze saldırısının korkusuyla yaşıyor.

“ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ’NDEN RADYOAKTİF MADDE ÇALINDI”

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da bugünkü tahliyeler için 9 insani koridor açılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ukrayna, Rus askerlerin Çernobil Nükleer Santrali'nden radyoaktif madde çaldığını öne sürdü.

Savaşın başında Çernobil'e giren Rus birlikleri 31 Mart'ta geri çekilmişti.