Politika

Ukrayna: Kiev çevresinde 1200’den fazla ceset tespit edildi

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Kiev çevresinde, Rus askerlerin çekildiği bölgelerde şu ana dek 1200’den fazla cesedin bulunduğunu söyledi.
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dünya Ukrayna Kiev cesetler toplu mezarlar

HABER MERKEZİ

Sky News televizyonuna konuşan Ukrayna Başsavcısı Irina Kiev çevresinde, Rus askerlerin çekildiği bölgelerde şu ana dek 1200’den fazla ceset tespit ettiklerini belirtti.

Venediktova, “Ukrayna’nın tüm bölgelerinde savaş suçu işlendiğini görüyoruz” dedi.

Buça’da onlarca kişinin ölü bulunması sonrası bugün de Bozova’da bir toplu mezarın bulunduğu belirtiliyor.

Bölgenin yerel yetkilisi Taras Didiç, bir benzin istasyonu yakınında onlarca ölü bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Kiev yakınlarında Rus güçlerin çekildiği bir bölgede yapılan kazıda bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.

Rus ordusu bu bölgeleri haftalarca elinde tutmuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın bilinçli bir şekilde sivilleri hedef alan bir strateji uyguladığını değerlendiren bir açıklama yaptı.

 

 

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