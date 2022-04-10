Spor

Premier Lig’in zirvesinde puanlar paylaşıldı

İngiltere Premier Lig'in 31’inci haftasında Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.
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avrupa Manchester City Liverpool Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de belki de şampiyonu belirleyebilecek karşılaşmada Manchester City ile Liverpool sahadan birer puanla ayrıldı.

Etihad Stadı'ndaki mücadele gollerle başladı. 5. dakikada Kevin de Bruyne ile Manchester City öne geçerken, 13’üncü dakikada Diogo Jota'nın attığı gol ile Liverpool skora denge getirdi.

36'da Gabriel Jesus ile Manchester City bir kere daha öne geçerken ikinci yarının hemen başında, 46’ncı dakikada Sadio Mane'nin karşı karşıya pozisyonda attığı gol ile skor 2-2'ye geldi.

Kalan dakikalarda iki takım da önemli fırsatlar yakaladı. City'nin attığı bir gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayılırken, Riyad Mahrez'in frikikten bir şutu direkten döndü.

Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla City 74 puanla liderliğini sürdürürken, Liverpool da 73 puanla takipte.

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