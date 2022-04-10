Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: 2 aday yarışacak

HABER MERKEZİ

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Bugün yapılan ilk turda sandık çıkış anketine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 28,1'ini, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise yüzde 23,3'ünü aldı.

İki aday 24 Nisan'da ikinci turda karşı karşıya gelecek.

İki aday 2017'de seçimin ikinci turunda karşı karşıya gelmişti. Macron, ikinci turda oyların yüzde 66'sını alarak Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ancak bu kez seçimin ikinci turunun çok daha çekişmeli geçmesi bekleniyor.

İlk turda solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin adayı Jean-Luc Melenchon oyların yaklaşık yüzde 20,1'ini alarak üçüncü sırada yer aldı.

Diğer adayların oy oranları ise yüzde 8'in altında kaldı.

Bir diğer aşırı sağcı aday Eric Zemmour'un oy oranı yüzde 7,2'de kalırken, muhafazakar aday Valerie Pecresse oyların sadece yüzde 5'ini alabildi.

Sosyalist Parti'nin adayı Anne Hidalgo'nun oy oranı yüzde 2,1'de kaldı.

Yeşiller'in adayı Yannick Jadot ise beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek oyların yüzde 4,4'ünü aldı.

Seçimlere katılım oranı ise 2017'deki bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimine kıyasla daha azdı.

Katılım oranının yüzde 70'in altında kalması bekleniyor.