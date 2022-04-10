Hükümet heyeti petrol sorununu görüşmek üzere Bağdat’a gidiyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, merkezi hükümet ile petrol ve gaz sorununu görüşmek üzere bir heyetin yarın Bağdat’a gideceğini belirtti.

“Görüşmenin gündem maddelerinden biri petrol konusudur” diyen Cotyat Adil, hükümet heyetinin yapacağı görüşmelerde temel konunun Irak federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin gaz ve petrol sektörüne karşı aldığı karar olacağını vurguladı.

Söz konusu heyetin, daha önce de Bağdat’la müzakerelerde bulunan heyet olacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Irak Petrol Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gazına ilişkin üçüncü çalıştayını başlattı. Bu da Federal Mahkeme’nin kararının uygulanmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, anayasal haklarından taviz verilmeyeceğini vurguluyor ve anayasal çerçevede Bağdat’la her türlü uzlaşıya açık olduklarını belirtiyor.