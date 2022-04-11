Spor

Barcelona 3 penaltıya rağmen kazandı

İspanya La Liga'nın 31’inci haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 3-2 mağlup etti.
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avrupa Levante Barcelona La Liga

HABER MERKEZİ

Valencia Şehir Stadı'nda Levante'nin konuğu olan Barcelona, "penaltıdan etkili olan" rakibi karşısında kazanmayı başardı.

Barcelona'nın gollerini 59'da Pierre- Emerick Aubameyang, 63’üncü dakikada Pedri ve 90+2'de Luuk de Jong attı.

Ev sahibi ekip Levante, karşılaşma boyunca 3 kez penaltı kazandı. 52'de Jose Luis Morales ve 83'te Gonzalo Melero beyaz noktadan ağları sarsmayı başarırken, 56'da Roger bir başka penaltıdan yararlanamadı.

Böylelikle Barcelona, Levante'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Bir maçı eksik olan Katalan bölgesi ekibi, puanını 60'a çıkardı ve 72 puanlı lider Real Madrid'in ardından ikinci sırada haftayı tamamladı. Levante ise 22 puanla haftayı 19’uncu sırada düşme potasında tamamladı.

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