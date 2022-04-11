Washington Post yazdı: Rusya’nın Ukrayna’daki başarısızlığının 9 sebebi

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırının 47. gününde devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinden çekildi, savaş Ukrayna'nın doğusunda devam ediyor.

Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirmesinin birkaç gün süreceğini düşünülürken, Ukraynalıların Rus güçlerini durduruşu ve direnişin altı çizildi.

Gazete, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıda başarısız olmasının dokuz sebebi şöyle sıraladı:

1 - En büyük hata, Ukraynalıların direnme iradesini ve kapasitesini hafife almaktı. Rusya, hızlı ve kolay bir zafer planlamıştı. Bunun yerine, Ukraynalılar Batı'dan gelen silahların yardımıyla güçlü bir şekilde karşılık verdi.

2 - Yakalanan Rus askerleri, birçok birliğe Ukrayna'yı işgal edeceklerinin söylenmediğini ifade etti. Bazıları kendilerine askeri bir tatbikata katıldıklarının söylendiğini, bazıları ise sadece doğu Donbas bölgesine gönderildiklerini belirtti. Londra merkezli Royal United Services Enstitüsü'nden Jack Watling, bu askerlerin psikolojik olarak hazırlıksız oldukları anlamına geliyordu

3- Rus birlikleri, karşılaştıkları koşullar için tamamen hazırlıksız görünüyordu. Kiev'e ve diğer şehirlere hızlı bir şekilde girmeyi bekleyen Rus güçleri sadece iki haftalık erzak getirdi ve bunlar hızla tükendi. Rus askerlerinin yakıtları olmadığı için yol kenarlarında mahsur kaldığını ve aç askerlerin dükkânları yağmaladığını gösteren videolar ortaya çıktı.

4- Askeri uzmanlar, büyük bir lojistik başarısız olduğunu söylüyor. Birlikler, ilk plan yanlış gittikten sonra yiyecek ve diğer malzemeleri tükendiğinde, başka hiçbir planı yoktu. Kamyonlar bozuldu ya da lastikleri kayboldu, tanklar yolda kaldı. 64 kilometrelik (40 millik) konvoy da trafik sıkışıklığına katkıda bulundu.

5- Askeri uzmanlar, Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus bombalamasını kaldırmasını beklemiyordu. Bu, komutanların başlangıçta çok az direnişle karşılaşacaklarını yanlış hesaplamalarıyla da açıklanabilir.

Ancak Ukrayna hava kuvvetlerinin yedi hafta sonra hala etkili olması askeri gözlemcilerin kafasını karıştırıyor.

6- Rusya, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana toplanan en büyük kuvvetle, geniş toprak parçasını ele geçirmeye çalıştı; savaşmak için küçük olduğunu kanıtladı.

İlk istila dört cephede başlatıldı: kuzeyde Kiev'e doğru; kuzeydoğuda Harkiv'e doğru; Doğu; ve güneyde Kırım.

7- Şaşırtıcı bir şekilde, Ruslar iletişim kurmak için cep telefonlarını ve eski moda radyoları kullanarak büyük bir savaşa giriştiler. Ukraynalılar, savaş alanındaki Rus hareketleriyle ilgili mesajları kesebildi ve pusu kurarak onları bekledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan Batılı bir yetkiliye göre, savaş alanında öldürülen yedi generalden bazıları, Ukraynalıların konumlarıyla ilgili mesajları ele geçirmesi sonucu öldü.

8- Uzmanlar, Rusya'nın son derece merkezileşmiş ordusunun karadaki askerlere karar verme veya emir verme yetkisi vermediğini söylüyor. Güçlükle karşılaşan birlikler, Moskova'daki üstlerinden emir beklemek zorunda oldukları için, yeni koşullarına uyum sağlamak için vites değiştiremediler.

9- Rusya açıkça direnişle karşılaşacağı bir senaryoya hazırlıklı değildi, görünüşe göre hiçbir yedek plan yapmamışlardı. Bunun yerine, birlikler başlangıçta emredildiği gibi ilerlemeye devam ettiler ve Ukraynalılar tarafından direnişle karşılaştılar. Zırhlı konvoylar piyade desteği olmadan gönderildi ve bu da onları ABD tarafından sağlanan taşınabilir tanksavar silahlarla donanmış Ukraynalılar için kolay hedefler haline getirdi.