Bitlis'te göçmenleri taşıyan minibüs takla attı
HABER MERKEZİ
Uğur Tanşuli yönetimindeki minibüs, Adilcevaz ilçesinin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, 4 göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)