Yaşam

Bitlis'te göçmenleri taşıyan minibüs takla attı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
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kürdistan bitlis göçmen Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Uğur Tanşuli yönetimindeki minibüs, Adilcevaz ilçesinin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, 4 göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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