Ekonomi

Dünya Bankası: Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek

Dünya Bankası, yaşanan savaş yüzünden Ukrayna ekonomisinin bu yıl 45, Rusya ekonomisinin ise yüzde 11,2 küçüleceğini açıkladı.
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dünya Dünya Bankası Ukrayna Rusya Ekonomi küçülme

HABER MERKEZİ

Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeye saldırı başlaması ve çıkan savaş yüzünden yüzde 45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Ukrayna'nın ayakta kalması için "derhal büyük bir mali desteğe" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dünya Bankası Rusya’nın saldırısı sonrası Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolar yardım yapmış, önümüzdeki aylarda da 2 milyar dolar daha yardım sözü vermişti.

Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçek yağı ve buğday ihracatçıları arasında yer alıyor. Ancak Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkeye saldırı başlatması başlaması, Ukrayna'nın ayçiçek yağı ve buğday ihracatını da durma noktasına getirdi.

Rusya'nın saldırısıı öncesi Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 44 milyondu. Ssavaş nedeniyle Ukraynalıların yaklaşık yüzde 25'i evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Dünya Bankası Rusya ekonomisinin de yaptırımlar nedeniyle muhtemelen bu yıl yüzde 11,2 küçüleceğini açıkladı.

Dünya Bankası'nın bu yıl resesyona girmesini öngördüğü diğer ülkeler arasında Belarus, Kırgızistan, Moldova ve Tacikistan da bulunuyor.

Washington merkezli kuruluşa göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonucunda çıkan savaş, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerine ekonomik olarak Covid-19 pandemisinden daha fazla zarar verecek.

 

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