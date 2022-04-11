Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak: Anketler ne diyor?

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Fransa İçişleri Bakanlığı'nın oy sayım sonuçlarına göre ülkede dün yapılan seçimde kullanılan oyların yüzde 97'si sayıldı.

Macron oyların yüzde 27,35'ini alarak seçimden birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,97'lik oyla ikinci oldu.

MACRON ANKETLERDE ÖNDE GÖRÜNÜYOR

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak.

Macron, seçimin ilk turunda yarışan 12 adaydan birçoğunun ikinci tur için desteğini aldı. İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron'un, bazı anketlerde oyların yüzde 56'sini, diğerlerinde oyların yüzde 52'sini alması öngörülüyor.

İKİSİ DE OYLARINI ARTIRDI

Fransa Cumhurbaşkanı ve aşırı sağcı rakibi, 2017'deki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna kıyasla bu seçimde oy oranlarını yaklaşık yüzde üçer artırdı.

2017'deki seçimin ikinci turunda yüzde 66,1 oy alan Macron, yüzde 33,9 oy alan Le Pen'i geride bırakarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Diğer taraftan Macron, 2017'de olduğu gibi bu seçimde de geleneksel sağ ve sol partilere hezimet yaşattı.

Macron'un 2017'deki seçimde cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 5 yıllık süreçte, siyasette geleneksel sağ-sol rekabetinin yerini alan sağ-aşırı sağ ekseninin giderek güçlendiği değerlendiriliyor.

Toplam 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 26 oldu. Bu oran 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda yüzde 21,8'di.

İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.