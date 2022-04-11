Artan yakıt fiyatlarından sonra tercih değiştirdi: Arabasını satıp scooter aldı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da yaşayan Mervan Nas, her gün artan akaryakıt fiyatları nedeniyle bir ay önce arabasını satarak scooter aldı.

İşe artık scooterla gittiğini ifade eden Mervan Nas (40), arabasının masraflarını karşılayamadığı için böyle bir yola başvurduğunu belirtti.

K24’e konuşan Mervan Nas, şunlar söyledi:

“Ekonomik krizin patlak vermesiyle akaryakıt fiyatları çok yükseldi. Arabama yakıt koyamaz oldum. Bu yüzden kendime bir scooter aldım ve onunla işe gidip geliyorum. Elektrik ile çalışıyor. Yakıt satın almaktan kurtuldum. Türkiye’de mazotun litresi 23-24 TL olmuş. Urfa Yolu’ndan Dağkapı’ya kadar 30-40 TL yakıyor. Bu da büyük bir maliyet.”

Nas, ilk başlarda mecburiyetten scooter kullanmaya başladığını, daha sonra hayatının bir parçası haline geldiğini ve hatta scootera binmek kendisine terapi gibi geldiğini söyledi:

“Arabam olduğu zaman otopark sorunu yaşıyordum. Arabayı nereye park edeceğimi bilmiyordum. Arabanın yıkama sorunu da vardı. Artık böyle sorunlarım yok. Scooter iyi, kendimle birlikte asansöre alıyorum, katlayıp eve götürüyorum. Scootera bindiğim zaman kulaklığımı takıyorum dengbêj Şakiro’yu açıp dinliyorum. Bu şekilde başka bir aleme gidiyorum. Ayrıca bu kıyafetlerimi de seviyorum. Bu kıyafetlerle scooter sürdüğümde kendimi uçuyor gibi hissediyorum. Beni görenler de uçtuğumu söylüyorlar.”

Mervan Nas, ramazan ayında, scootera binerek Hazreti Süleyman Camii'ne gidip namazını kılıyor.

Nas son olarak, Diyarbakır'da scooter kullanımının yaygınlaşması halinde trafik sorununun da çözüleceğini dile getirdi.