Politika

Zelenskiy: Rusya kendi kendine durmaz

Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesine destek talebini yineledi ve Rusya'nın kendi kendine durmayacağını, buna zorlanması gerektiğini vurguladı.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya yaptırımlar

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu kez Güney Kore Parlamentosu'na çevrim içi hitap etti.

Konuşmasında Rusya'ya uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını belirten Volodimir Zelenskiy, hayatta kalmak için daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rus roketlerinin yüzlerce yerleşim biriminin altyapısına ciddi hasar verdiğini belirtti.

En kötü durumun ise Mariupol’de olduğunu vurgulayan Zelenskiy "Kentte on binlerce kişi öldürüldü" dedi.

Şehre gıda malzemelerinin giremediğini de dile getiren Zelenskiy, Rusya'nın daha büyük bir saldırıya hazırlandığını, on binlerce asker yığdığını anlattı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın kendi kendine durmayacağını, buna zorlanması gerektiğine de dikkat çekti.

Sabah yayınladığı video mesajda Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde normal hayatı bozduğunu belirten Zelenskiy, “Onlar, topraklarımızda 8 yıldır insanları, çocukları öldürüyor ve bizi suçluyor. Onlar, Doğu Avrupa'nın en güçlü sanayi bölgesini yok etti, milyonlarca insanın hayatını mahvetti, bize karşı geniş çaplı savaş başlattı ve biz suçlu oluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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