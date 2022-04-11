Motorinde indirim bekleniyor

HABER MERKEZİ

Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim gelecek.

Bu gece benzin fiyatında bir değişim olmayacak.

Bu geceki indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 20,28 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 19 TL, Ankara’da 19,11 TL, İzmir’de 19,12 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve akaryakıt bayileri arasında farklılıklar gösteriyor.

Motorin litre fiyatı, bir yıl önce 6,43 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Bu geceki indirime rağmen, motorinin litre fiyatı geçen yıla göre yüzde 214, yıl başına göre yüzde 77 artmış oldu.