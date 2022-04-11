Yargıtay açıkladı: Hangi partinin kaç üyesi var?

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Yargıtay’ın 7 Nisan itibariyle açıkladığı verilerine göre AK Parti’nin 2 Mart 2022’de 11 milyon 89 bin 543 olan üye sayısı, 35 günde 5 bin 319 azalarak 11 milyon 84 bin 224’e geriledi. Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise AK Parti’nin tersine üye sayısında artış kayıtlara geçti. MHP 476 bin 823 olan üye sayısını 3 bin 62 artırarak 479 bin 885 üyeye ulaştı.

Sandık güvenliği çerçevesinde üye örgütlenmesi çalışmalarına devam eden CHP’de bir süredir gözlenen üye artış trendi Yargıtay’ın son verilerine göre de devam etti. Bir ay önce 1 milyon 315 bin 22 üyeye sahip olan parti, 15 bin 589 yeni üye ile toplam 1 milyon 330 bin 611 sayısına ulaştı.

İyi Parti 539 bin 929 olan üye sayısını 18 bin 18 artırarak 557 bin 947 üyeye ulaştı. Yargıtay’ın verilerine göre üye sayısını son bir ayda en çok artıran siyasi parti İyi Parti oldu.

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kurdukları siyasi partilerin üye sayısındaki artış eğilimi son verilerde de sürdü.

Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi 127 bin 889 olan üye sayısını 14 bin 14 artırarak 141 bin 903 üyeye ulaştı. Davutoğlu’nun liderliğini üstlendiği Gelecek Partisi ise 52 bin 241 olan üye sayısını 3 bin 373 artırarak 55 bin 614 üyeye ulaştı.

Millet İttifakı üyesi, Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi de son bir ayda üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı. SP 271 bin 210 olan üye sayısını 2 bin 78 artışla 273 bin 288’e çıkardı.

Gültekin Uysal’ın liderliğini üstlendiği ve Millet İttifakı içerisinde yer alan Demokrat Parti’nin üye sayısı ise bu dönemde düştü. Demokrat Parti’nin 402 bin 194 olan üye sayısı 2 bin 525 azalışla 399 bin 669’a geriledi.

HDP, son bir ayda üye sayısını arttıran siyasi partiler arasında yer aldı. Yargıtay’ın verilerine göre 42 bin 648 üyesi olan HDP, 371 artışla 43 bin 19 üyeye ulaştı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan’ın genel başkanlığını üstlendiği Yeniden Refah Partisi’nin 202 bin 589 üyesi bulunuyor.

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin partisinin de 22 bin 340 üyesi var. İYİ Parti’den ayrılın Ümit Özdağ’ın kurduğu Zafer Partisi’nin toplam 4 bin 3 üyesi bulunuyor.

Türkiye Komünist Partisi 4 bin 878, Sol Parti’nin üye sayısı 5 bin 556, Emek Partisi’nin 5 bin 256 üyesi bulunuyor.

Meclis’te 4 Milletvekiliyle temsil edilen Türkiye İşçi Partisi, ise 7 bin 624 olan üye sayısı ise son bir ayda bin 152 artarak toplam üyeye 7 bin 776’a ulaştı. (Kaynak: Duvar)