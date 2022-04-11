Politika

Başbakan MAIN ve BCF heyetlerini kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Norveç merkezli MAIN kuruluşu ile Barzani Yardım Vakfı (BCF) heyetlerini kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani MAIN BCF Barzani Yardım Vakfı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Norveç merkezli MAIN kuruluşu ile Barzani Yardım Vakfı (BCF) heyetlerini kabul etti.

Başkan Erbil’deki görüşmede, MAIN ile BCF’nin ortak proje ve çalışmaları ele alınırken, iki kuruluşun Kürdistan Bölgesi’nde sağlık alanında ortak projeleri gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı.

MAIN ile BCF’nin Kürdistan Bölgesi sağlık sistemine 5 yıl içerisinde 30 milyon doları aşkın ilaç ve sağlık malzemeleri tedarik ederek destek olacağı ifade edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv