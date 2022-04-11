Başbakan MAIN ve BCF heyetlerini kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Norveç merkezli MAIN kuruluşu ile Barzani Yardım Vakfı (BCF) heyetlerini kabul etti.

Başkan Erbil’deki görüşmede, MAIN ile BCF’nin ortak proje ve çalışmaları ele alınırken, iki kuruluşun Kürdistan Bölgesi’nde sağlık alanında ortak projeleri gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı.

MAIN ile BCF’nin Kürdistan Bölgesi sağlık sistemine 5 yıl içerisinde 30 milyon doları aşkın ilaç ve sağlık malzemeleri tedarik ederek destek olacağı ifade edildi.