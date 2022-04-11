Politika

Zelenskiy Güney Kore’den silah talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı koymak için Güney Kore'den silah talep etti.
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dünya Ukrayna Rusya Güney Kore Volodimir Zelenskiy Silah

HABER MERKEZİ

Güney Kore parlamento oturumuna video mesaj gönderen Zelenskiy, Güney Kore'nin Rusya'dan gelen füzeleri engelleyebilecek tank, gemi gibi teçhizatının olduğunu belirterek Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını istedi.

Zelenskiy, "Ukrayna bu tür silahları elde ettiğinde sadece sivillerin hayatını kurtarmakla kalmayacak. Bu silahlar bir ulusu ayakta tutma fırsatı sunacak ve Rusya'nın saldırılarına karşı koyulmasına yardımcı olacak." dedi.

Güney Kore'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar için teşekkür eden Zelenskiy, yaptırımların Rus saldırılarını durdurmak için yeterli olmadığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ölen insanları umursamadığını söyleyerek Ukrayna'nın bağımsızlığının, kültürünün, dilinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurguladı.

Güney Kore, Rusya-Ukrayna savaşında Batı ülkelerle hareket ederek Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını açıklamıştı.

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