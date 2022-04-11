Kürdistan Bölgesi’nde 3 bini aşkın yabancı şirket iş yapıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde 3 bini aşkın yabancı şirketin iş yaptığı, 195 bin 695 yabancının da oturum izninin olduğu bildirildi.

Kürdistan Bölgesi’nde istikrarın yanı sıra yatırım yapmak isteyenlere büyük imkanlar sunulurken, başkent Erbil ve diğer kentlerde ciddi oranda yabancı yatırımcı bulunuyor.

K24’e konuşan 10 yıldır Kürdistan Bölgesi’nde çalışan ABD’li bir yatırımcı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yabancı yatırımcılara çok destek olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi liderlerinin geleceğe dair planlarının olduğunu, sürekli yeni işler yapıp reformlar gerçekleştirdiklerini kaydeden ABD’li yatırımcı, Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğinin de çok güçlü olduğunu ve bunun yabancı yatırımcıyı Kürdistan Bölgesi’ne yönlendiren en önemli faktör olduğunu belirtti.

ABD ve Kürdistan Bölgesi yatırımcıları arasında iyi bir iletişim kurmak için çalıştıklarını bildiren ABD’li yatırımcı, ABD yönetiminin, Kürdistan Bölgesi’ne destek olmaları için kendilerini desteklediğini ve Kürdistan Bölgesi’ne daha çok yatırımcı getirmek istediklerini ifade etti.

Erbil’de restoran sahibi olan bir yabancı yatırımcı ise, Kürdistan Bölgesi’nde yasaların herkes için eşit olduğunu ve toplum kesimleri arasında ayrımcılık yapılmadığını dile getirdi.

Resmi verilere, Kürdistan Bölgesi’nde 27 bini aşkın yerli şirket bulunurken, 3 bini aşkın yabancı şirket iş yapıyor.

195 bin 695 yabancının oturma izninin olduğu Kürdistan Bölgesi'nde İran, Türkiye ve Lübnanlıların sayısı göze çarpıyor.