Erbil heyetinin ziyaretinin ardından Irak Petrol Bakanlığından açıklama

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi heyetinin Bağdat’ta Irak Petrol Bakanlığı’yla gerçekleştirdiği görüşmelerin ilk turunun ardından, bakanlıktan açıklama yapıldı.

Irak Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran Petrol Bakanı’nın, Kürdistan Bölgesi’nin anlaşmalarının geri dönmesi ve Irak’ta yeni bir petrol şirketi kurulmasına vurgu yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar’ın Kürdistan Bölgesi heyetiyle görüşmesinde, daha önce Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz dosyasının yönetilmesiyle ilgili önerilen temellere bağlı olduğunu belirtti.

Öte yandan görüşmenin ardından Kürdistan Bölgesi Heyeti Başkanı Xalid Şiwani ile Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Şiwani yaptığı açıklamada, toplantıda ortaya çıkan durumun, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tüm petrol ve gaz anlaşmaları dosyalarını incelenmek üzere Bağdat’a gönderilmesinin istendiğini belirti.

Yeni kurulacak petrol şirketinin bir ofisinin de Erbil’de olacağını kaydeden Şiwani, Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin enerji anlaşmalarını inceledikten sonra tekrar Kürdistan Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na göndereceğini söylediğini ifade etti.

Abdulcebbar ise, petrol gelirlerinin tümünün uluslararası bir bankada toplanıp Irak Maliye Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini bildirdi.

Söz konusu önerilerle ilgili görüşme turlarının devam edeceği ifade edildi.