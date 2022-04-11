Politika

Fransa, 6 Rus ajanını istenmeyen kişi ilan etti

Fransa, Rus istihbaratının ülkede gizli operasyon düzenlediğinin tespit edilmesinin ardından 6 Rus ajanını istenmeyen kişi ilan etti.
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dünya Fransa Rusya Ajan Paris

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI) uzun süren soruşturmanın ardından Rus istihbaratının Fransa'da gizli operasyon düzenlediğini dün ortaya çıkardığı belirtildi.

Diplomatik koruma altında ve faaliyetleri Fransa'nın çıkarlarına aykırı olan 6 Rus ajanının istenmeyen kişi ilan edildiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçisinin görevde olmaması nedeniyle büyükelçilikteki en yetkili kişinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine bu kararın iletildiği kaydedildi.

Fransa, 4 Nisan'da ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

 

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