Beyaz Saray: Hindistan'ın Rusya'dan petrol alması yaptırımların ihlali değil

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bugün çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, burada Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alımının da gündeme geldiğini aktardı.

Hindistan'ın ABD'den petrol ithalatının Rusya'dan daha çok olduğuna işaret eden Psaki, Hindistan'ın petrol satın almasının Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmesi anlamına gelmediğini kaydetti.

Psaki, "Başkan Biden yine de Rusya'dan petrol alımını artırmanın Hindistan'ın çıkarına olmayacağını dile getirdi" ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımına ilişkin "ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine ise Psaki, bu konuda henüz bir karar vermediklerini belirtti.

BEYAZ SARAY MART AYI ENFLASYONUNUN "OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK" GELMESİNİ BEKLİYOR

ABD'deki yüksek enflasyona ilişkin soruları da yanıtlayan Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.

Psaki, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini "Putin'in fiyat artışı" olarak tanımlayarak, mart enflasyonunun yüksek gelmesinin nedeninin "Putin'in fiyat artışları" olduğunu ifade etti.

Çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir fark beklediklerine işaret eden Psaki, bunun enerji ve gıda piyasalarındaki küresel bozulmaları yansıtacağını aktardı.

Psaki, fiyat artışlarının Ukrayna'ya yönelik saldırı boyunca olacağını belirterek, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın mart ayına ait enflasyon verisinde etkili olacağını anlattı.

BIDEN VE MODI'DEN ABD-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Öte yandan Biden-Modi görüşmesiyle ilgili yapılan değerlendirmede, "Biden ve Modi, temiz enerji, teknoloji ve askeri alanda iş birliği yanında ekonomik ve halklar arasındaki bağların genişletilmesiyle ABD-Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesi taahhüdü verdi" ifadesini kullanıldı.

İki liderin, Covid-19 salgının bitirilmesi, küresel sağlık güvenliği ve gıda güvenliğinin artırılması, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesinin sağlaması gibi konularda da işbirliğini sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, liderlerin tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için ortak amaçlar paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da özellikle gıda tedariki bağlamında gündeme geldiği kaydedilerek, iki liderin bahar aylarında Tokyo'da bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediği belirtildi.