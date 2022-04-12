Zelenskiy: Rus güçleri kimyasal silah kullanabilir

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın 47'nci gününü değerlendirdiği video mesajında, Ukrayna’nın kuzey bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bölgelerde her gün bine yakın patlayıcının etkisiz hale getirildiğini anlatan Zelenskiy, “İşgalciler her yere mayın bırakmış. Bu, işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem” dedi.

“BIRAKILAN MAYINLAR SAVAŞ SUÇU KABUL EDİLMELİ”

Zelenskiy, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle Ukrayna'nın, dünyanın en mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek şöyle devam etti:

“Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır.”

“RUS ORDUSU OLASI KİMYASAL SİLAH KULLANIMINI ZATEN TARTIŞMIŞTI”

Rusya’nın, Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceğini açıkladığını dile getiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Bu, bize yönelik terörlerinde yeni bir aşamaya geçmeye hazırlandıklarını doğruluyor. Sözcülerinden birisi Mariupol'ü savunanlara karşı kimyasal silah kullanmayı düşündüklerini söyledi. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Dünya liderlerine şunu hatırlatmak istiyorum. Rus ordusu olası kimyasal silah kullanımı zaten tartışmıştı. O zaman Rus saldırganlığına karşı çok daha sert tepki gösterilmeliydi. Rusya'ya çok güçlü yaptırımlar uygulanmalı ki bu silahların kullanımının konuşulması bile mümkün olmasın.”

PENTAGON: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının endişe verici olduğunu söyledi.

Kirby, "Rus güçlerinin Mariupol kentine bir kimyasal mühimmat attığını iddia eden sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Şu anda teyit edemiyoruz. Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.



