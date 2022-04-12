Ukrayna: Rus ordusu 140 helikopter ve 732 tankını kaybetti

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 157 uçak, 140 helikopter, 732 tank, 1946 zırhlı araç, 349 top, 111 roketatar sistemi ve 63 hava savunma sistemi imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan başka bir açıklamada ise Rus birliklerinin Mariupol’ün belirli bölgelerinde saldırı operasyonunu devam ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düşman, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamen ele geçirilmesi planından vazgeçmiyor. Rus birlikleri, Kherson kenti ve bölgesindeki vatandaşlar üzerinde psikolojik etki yaratmak için faaliyetler yürütüyor. Rusya’nın sözde askeri operasyonunu kendi gerekçeleriyle anlattıkları bilgi bültenleri dağıtıyor.”