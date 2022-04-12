Politika

Putin: Ukrayna’daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Vladimir Putin Ukrayna askeri operayon

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Kozmonotlar Günü dolayısıyla Amut bölgesindeki Doğu Kozmodromu'nu ziyaret etti. Putin ziyaretin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Belarus'un uzay altyapı projelerinde iş birliği yapacağını söyleyen Putin, Ukrayna operasyonuna ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna'daki Rus güçleri karşıtları ile çatışmalar kaçınılmazdı, an meselesiydi. Ukrayna'ya askeri operasyon yaparak Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu. Askeri operasyonumuz kuşkusuz amaçlarına ulaşacak."

Ayrıca Putin, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada "Bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları durmayacak" demişti.

Lavrov, "Ukrayna ile görüşmelere devam etmemek için bir sebep görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv