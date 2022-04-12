Putin: Ukrayna’daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Kozmonotlar Günü dolayısıyla Amut bölgesindeki Doğu Kozmodromu'nu ziyaret etti. Putin ziyaretin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Belarus'un uzay altyapı projelerinde iş birliği yapacağını söyleyen Putin, Ukrayna operasyonuna ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna'daki Rus güçleri karşıtları ile çatışmalar kaçınılmazdı, an meselesiydi. Ukrayna'ya askeri operasyon yaparak Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu. Askeri operasyonumuz kuşkusuz amaçlarına ulaşacak."

Ayrıca Putin, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada "Bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları durmayacak" demişti.

Lavrov, "Ukrayna ile görüşmelere devam etmemek için bir sebep görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.