Ukrayna: 6 bin savaş suçunu araştırıyoruz

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Hollanda Kamu yayın kuruluşu NOS'taki programa video konferansla katılan Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus birliklerinin çekildiği bölgelerde işlenen 6 bin savaş suçunu araştırdıklarını belirtti.

Venediktova, Rusların "Ukraynalıları yok etmeyi" amaçladığını ve Rus askerlerin sivillere yönelik bazı bombalı saldırı ve öldürme talimatlarını üstlerinden aldığını aktardı.

Sivillere yönelik saldırılarla Rusların Ukrayna'yı yıldırmak ve teslim almak istediğini vurgulayan Venediktova, "Savaşın sona ermesi ve savaş suçlularının cezalandırılması için uluslararası toplumun desteğini bekliyoruz" dedi.

Venediktova, Ukrayna askerlerinin işlediği "savaş suçu" iddiaları da dahil olmak üzere muhtemel savaş suçlarının işlendiği tüm noktaları görmeye çalıştığını kaydetti.

FRANSA 'SAVAŞ SUÇU' KANITI ARAMAK İÇİN UKRAYNA'YA ASKERİ EKİP GÖNDERDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa İçişleri ve Adalet bakanlıklarından yapılan açıklamada, başkent Kiev bölgesi çevresinde sivillerin öldürülmesinin ardından "savaş suçu" teşkil eden eylemlerin cezasız kalmasını önlemek için Ukrayna'ya bir ekip gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, iki adli tıp doktoru ve Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsünden (IRCGN) suç mahalli ve teşhis uzmanı 15 jandarmadan oluşan ekibin, Ukraynalı ve uluslararası yetkililere katliamların araştırılmasında somut destek sağlama ve kanıt belirleyerek toplama konusunda yardımcı olacağı aktarıldı.

DNA toplama ve parmak izi belirleme konusunda uzman ekibin tetkik ve teşhis sistemi kuracağı ifade edilen açıklamada, ekibin Ukraynalı yetkililerle mutabakat içerisinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturmasına da katkıda bulunabileceği bildirildi.

Fransa'nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Lviv kentine ulaşan ekibi karşılamaktan gurur duyduğunu, Fransa'nın bu tür bir yardımda bulunan ilk ülke olduğunu ve ekibin hemen işe koyulacağını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Fransa'nın gönderdiği ekibin "tarafsız bir soruşturma yürütemeyeceğini" savundu.

BUÇA'DAKİ SİVİL ÖLÜMLERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrasında Romanya parlamentosuna yaptığı konuşmada, Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm kanıtlar olmasa da insanların işkence gördüğünü belirtmişti.

Ukrayna Başsavcılığın, polis ve savcıların, olay yerinde her bir savaş suçunu kayıt altına almaya çalıştığı belirtilirken, dün itibarıyla Buça'daki toplu mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumuna gönderilen sivil cesetlerinin sayısı 46 olarak açıklanmıştı.