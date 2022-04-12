BM: Ukrayna'da en az 1892 sivil öldü

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (UNHCR) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-11 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 615 bin 830 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 645 bin 877), Romanya'ya (701 bin 741), Rusya'ya (433 bin 83), Macaristan'a (428 bin 954), Moldova'ya (413 bin 374), Slovakya'ya (320 bin 246) ve Belarus'a (21 bin 292) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

2 BİN 558 SİVİL YARALANDI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-11 Nisan'da en az 1892 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 558 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

WHO: UKRAYNA'DA SAĞLIK MERKEZLERİNE SALDIRILARIN SAYISI 108'E YÜKSELDİ

Bu arada Birleşmiş Milletlerin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Bhanu Bhatnagar, bölgede sağlık sisteminin geldiği son durum ve tıbbi yardımlara dair son gelişmeleri aktardı.

Bhatnagar, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana WHO Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nin ülkedeki sağlık merkezlerine 108 saldırıyı doğruladığını kaydetti ve bu saldırılarda en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

EN ÇOK YARDIM İHTİYACI DOĞU VE KUZEY KENTLERDE

WHO'nun tıbbi malzeme yardımını sürdürdüğünü vurgulayan Bhatnagar, şimdiye kadar bölgeye 216 ton acil durum ve tıbbi malzeme yolladıklarını belirtti.

Bhatnagar, bu yardımların 122 tonunun, savaştan en fazla etkilenen doğu ve kuzey kentlerine ulaştırıldığının altını çizdi.

Başkent Kiev'deki WHO ofisinin yeniden açılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Bhatnagar, "Başkentte olmamız son derece önemli. Böylece komşu bölgelere ulaşarak buradaki tıbbi ihtiyaçları karşılayabilir ve hükümet yetkilileriyle daha sık temas içinde olabiliriz" dedi.

Bhatnagar ayrıca, savaştan yoğun olarak etkilenen Dnipro'daki faaliyet merkezlerini genişletmeyi planladıklarının altını çizdi.

Ukrayna'da tıbbi yardımların süreceğini vurgulayan Bhatnagar, ilerleyen günlerde bazı hastanelere 15 jeneratör ve 20 ambulans temin edileceğini kaydetti.

DÜNYA GIDA PROGRAMINDAN 590 MİLYON DOLAR YARDIM ÇAĞRISI

Bhatnagar, an itibarıyla 300 sağlık merkezinin çatışma hattında olduğunu, 1000'in üzerinde merkezin ise çatışmalar nedeniyle boşaltıldığını, bu bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksadığını bildirdi.

Öte yandan, Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da krizden etkilenen 3,1 milyon kişiye 3 ay boyunca gerekli ayni ve nakdi yardımların sağlanması için 590 milyon dolar yardım gerektiği duyuruldu.

UKRAYNA: RUS ORDUSU SİVİL YAPILARA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Ayrıca Ukraynalı yetkililerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle hem siviller arasında can kayıplarının hem de hasar gören sivil yapıların sayısı artıyor.

Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde savaşın neden olduğu yıkımlara yönelik yeni bilgi ve iddialar paylaşılırken ülkenin kuzeydoğusunda özellikle Kharkiv'de, güneydoğusunda ise Mariupol'da Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğüne ilişkin bilgiler açıklanıyor.

Kharkiv Belediye Başkanı İgor Terekhov, Rus güçlerinin şehre füze ve top saldırılarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Rus güçlerinin saldırılarında yaklaşık 2 bin konut ve yapının hasar gördüğünü ve yıkıldığını belirten Terekhov, sivil can kayıplarının da arttığını kaydetti.

Terekhov, Rus güçlerinin dün gerçekleştirdiği saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

KİEV BÖLGESİNDE YENİ CESETLER BULUNDU

Kiev bölgesine bağlı Buça şehrinin Gavronçina köyündeki ara yollardan birinde bir araçta 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişinin cesedi bulundu.

Kurşun yarası ile hayatlarını kaybeden 5 kişinin mart ortalarında öldürüldüğü belirtildi.

Kiev'e bağlı Borodyanka'da da yıkılan binaların enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı.

Kiev Valisi Aleksandr Pavlyuk, Rusların kontrolündeki dönemde Buça şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü geçtiğini bildirdi.