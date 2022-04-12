Türkiye Barolar Birliği’ne itiraz: Uygulamaya Kürtçe de dahil edilmeli

İSTANBUL (K24)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde faaliyetlerini sürdüren Tercüme Destek Hattı’na Arapça, Farsça, Fransızca ve Dari dili olmak üzere 4 farklı dil eklendiğini bildiren Türkiye Barolar Birliği (TBB), hattın adli yardım başvurularında avukat ile müvekkil görüşmesi esnasında avukatlar tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

Mardin Barosu, söz konusu uygulamaya Kürtçenin de dahil edilmesi için Türkiye Barolar Birliği’ne itiraz dilekçesi sundu.

Mardin Barosu adına itiraz dilekçesini TBB’ye ileten Avukat Sezgin Dinç, konu hakkında K24’e konuştu.

Söz konusu çalışmanın adalete erişimde eşitlik ilkesi ile bağdaşmayan bir uygulama olduğunu vurgulayan Dinç, “TBB ve BM işbirliğiyle açılan Tercüme Destek Hattı 2018 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arapça ve Farsçanın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Fransızca ve Dari dilleri uygulamaya dahil edildi. Kürtçeye yer verilmemesi bir sorun. Barolara gelen taleplerden de anlaşılıyor ki Kürtçe tercümeye büyük bir ihtiyaç var. Fakat TBB’nin Tercüme Destek Hattı’nda Kürtçe yok ve bu büyük bir eksiklik. Kürtçenin var olan programda yer alması için TBB’ye itiraz dilekçemizi sunduk. Mardin Barosu Başkanı ve diğer avukat arkadaşlarımız ile Kürtçe için gerekli girişimleri sürdürüyoruz.”

Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde avukatların kullanımı için hizmete açılan Tercüme Destek hattına Kürtçe'nin eklenmesi için talepte bulunduk. @barolar @UNHCRTurkey @Refugees pic.twitter.com/SUZUtPYCNt — Mardin Barosu Dilsel ve Kültürel Haklar Komisyonu (@dilkulturhak) April 12, 2022

KÜRT DİL HAREKETİ SÖZCÜSÜ: ADALET HERKES İÇİN LAZIM

Konuyla ilgili K24’e konuşan Kürt Dil Hareketi Sözcüsü Barij Celali, TBB ile irtibata geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

“TBB ile irtibata geçtik ve kendilerine ‘Mütercim Hattı’nda neden Kürtçe yok’ diye sorduğumuzda bize şu cevabı verdiler: ‘Kürtçenin birçok lehçesi var ve hangi lehçeyi seçeceğimiz konusunda kararsız kaldık ve bu yüzden Kürtçeyi programa eklemedik.’”

Adalet’in herkese lazım olduğunu ve bunun için eşitlik ilkesine uygun olacak şekilde çalışmaların yapılmasını gerektiğini belirten Celali, “TBB yeni yönetimi göreve geldiğinde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalacaklarına dair ciddi açıklamalarda bulunmuştu ve bu çerçevede yeni bir misyon üstlendiklerini belirtmişti. TBB’nin su ve oksijen gibi vazgeçilmez olan adalet ilkesini göz önünde bulundurarak Tercüme Destek Hattı’na Kürtçeyi eklemesini zaruri bir ihtiyaç olarak görüyoruz” diye konuştu.