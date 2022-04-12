Politika

Almanya Cumhurbaşkanı: İstenmediğim için Kiev'e gitmedim

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söyledi.
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avrupa Almanya Frank Walter Steinmeier Ukrayna Kiev

HABER MERKEZİ

Steinmeier Varşova'da yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın Ukrayna ile ortak Avrupa dayanışmasının güçlü bir işaretini vermek için Baltık ülkelerinin devlet başkanlarıyla birlikte Kiev'e gitmeyi teklif ettiğini belirtti.

Steinmeier Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirterek, "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, bunu Kiev de istemedi" dedi.

Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı.

Haberde ayrıca Ukraynalı bir diplomatın konuya ilişkin, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın bağlarını biliyoruz. Şu anda Kiev'de hoş karşılanmıyor. Bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz" ifadelerine yer verildi.

 

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