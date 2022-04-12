Politika

Kazimi’den siyasi taraflara 2022 bütçe yasasını hazırlamaları çağrısı

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Iraklı siyasi tarafların en kısa sürede 2022 bütçe yasasını hazırlamak için çalışmaya başlamaları çağrısında bulundu.
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Irak Mustafa Kazimi 2022 bütçe yasası

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Iraklı siyasi tarafların en kısa sürede 2022 bütçe yasasını hazırlamak için çalışmaya başlamaları çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Ramazan ayında vatandaşların bazı gıda ürünlerini temin etmelerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Irak’ın gıda fiyatlarında artışla karşı karşıya olduğunu kaydeden Kazimi, Ukrayna savaşından ötürü bazı gıda ürünlerinin fiyatında artış yaşandığını belirtti.

Yaz ayı için gerekli elektrik temini için hükümetteki ilgili tarafların çalıştığını vurgulayan Kazimi, Iraklı siyasi tarafların 2022 bütçe yasasını hazırlamak için en kısa sürede çalışmaya başlamalarını istedi.

 

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