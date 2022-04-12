Haşdi Şabi’nin Rusya'ya silah gönderdiği iddiası

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Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik savaşta Irak’taki Haşdi Şabi’den gönderilen ve İranlı silah kaçakçıları aracılığıyla taşınan silahları kullandığı öne sürüldü.

The Guardian'ın İran destekli Iraklı Haşdi Şabi ve bölgedeki istihbarat görevlilerinden edindiğini öne sürdüğü bilgilere dayandırdığı haberinde, Kremlin'in Bağdat ve Tahran'dan farklı tanksavar, roket ve füze sistemleri aldığı iddia edildi.

Buna göre Irak'tan Rus ordusuna RPG, tanksavar ve Brezilya yapımı füze sistemleri tedarik edildiği belirtildi. Ayrıca Tahran'daki yetkililerin Kremlin'e S-300'lere benzer İran yapımı bir Bavar 373 füze sistemi bağışladığı da ifade edildi. İran'ın Rusya'dan aldığı bir S-300'ü geri gönderdiği de öne sürüldü.

Haberde, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Moskova'nın Suriye'deki askeri müttefiki İran'a muhtaç hale geldiği, bunun da Rusya'nın savaştaki stratejisinde ciddi bir değişime işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Guardian'ın teslimat sürecini yöneten bir kaynaktan edindiğini öne sürdüğü bilgiye göre, Irak'ta DAİŞ'e karşı mücadelesiyle tanınan İran destekli Şii Haşdi Şabi milislerinin elindeki RPG ve tanksavarlar, 26 Mart'ta Irak'tan İran'a getirildi. Daha sonra İran ordusunun silahları buradan deniz yoluyla Rusya'ya ulaştırdığı iddia edildi.

Ayrıca Brezilya yapımı iki Astros II füze sisteminin de Haşdi Şabi tarafından 1 Nisan'da İran'a gönderildiği savunuldu.

Bahse konu zaman aralığında ikisi Rus, biri İran bayrağı taşıyan üç kargo gemisinin, İran'daki Bender Enzeli şehrinin limanından yola çıktığı ve Hazar Denizi'nden geçerek Rusya'daki Astrahan şehrine gittiği öne sürüldü.

Haşdi Şabi'den adını vermeyen bir kişi, gazeteye yaptığı açıklamada, "Ağır silahların nereye gittiğini umursamıyoruz çünkü şu anda bunlara ihtiyacımız yok. ABD karşıtı olan her şey bizi mutlu eder" dedi.

Ukraynalı yetkililer, 4 Nisan'da Gürcistan'ın yasadışı şekilde Rusya'ya silah tedarikine izin verdiğini öne sürmüş, Tiflis ise iddiaları yalanlamıştı.

ABD de 13 Mart'ta Rusya'nın Çin'den askeri mühimmat ve silah talep ettiğini iddia etmiş fakat Kremlin bunu reddetmişti.