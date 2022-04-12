Politika

Zelenskiy: Putin’in yakın arkadaşı gözaltına alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.
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Viktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk
dünya Ukrayna Rusya Vladimir Putin Volodimir Zelenskiy Viktor Medvedçuk

HABER MERKEZİ

Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.

Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

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