Peşmerge Bakanlığı ve Uluslararası Koalisyon'dan reform süreci toplantısı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, Uluslararası Koalisyon’un Kıdemli Danışmanı Todd Burroughs ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanalığı Reform Birimi Sorumlusu Nebez Salah’ın, Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi’ndeki Kıdemli Danışmanı Todd Burroughs ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Burroughs’un Peşmerge Bakanlığı’nın reform projelerine desteğini açıkladığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm Peşmerge güçlerinin Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birliği ve örgütlülüğünün görüşmede masaya yatırıldığı bildirildi.