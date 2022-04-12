Politika

Peşmerge Bakanlığı ve Uluslararası Koalisyon'dan reform süreci toplantısı

Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, Uluslararası Koalisyon’un Kıdemli Danışmanı Todd Burroughs ile bir toplantı gerçekleştirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Bakanlığı Uluslararası Koalisyon

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, Uluslararası Koalisyon’un Kıdemli Danışmanı Todd Burroughs ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanalığı Reform Birimi Sorumlusu Nebez Salah’ın, Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi’ndeki Kıdemli Danışmanı Todd Burroughs ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Burroughs’un Peşmerge Bakanlığı’nın reform projelerine desteğini açıkladığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm Peşmerge güçlerinin Peşmerge Bakanlığı  çatısı altında birliği ve örgütlülüğünün görüşmede masaya yatırıldığı bildirildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv