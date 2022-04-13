Politika

Ukraynalı müzakereci: İstanbul mutabakatına bağlıyız

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten David Arakhamia, "Ukrayna tarafı, Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarının aksine İstanbul mutabakatına bağlıdır ve tutumunu değiştirmedi" dedi.
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dünya Ukrayna Rusya müzakere İstanbul mutabakatı

HABER MERKEZİ

Aynı zamanda Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı plan David Arakhamia, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiğini açıkladı.

Arakhamia, "Ukrayna tarafı, Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarının aksine İstanbul mutabakatına bağlıdır ve tutumunu değiştirmedi. Tek fark, Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Belki de bu, müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

RUS TARAFININ BEYANLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini ve müzakerelerin çıkmaza girdiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, müzakerelerde kendi tekliflerinden çekilmeye ve provokasyonlar yapmaya başladığını öne sürmüştü.

 

 

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