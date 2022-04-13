4 ülke lideri Ukrayna’ya gidiyor

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Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Kiev’e gidiyor.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, liderlerin Ukrayna'ya ait bir trenin dışında fotoğraf verdiği görülürken, ziyaret hakkında ayrıntı verilmedi.

Karis, yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkına güçlü desteğimizi göstermek için Andrzej Duda, Gitanas Nauseda ve Egils Levits ile Ukrayna'yı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

Ziyarete Karis'in yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de katılıyor.

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev’e bir ziyaret gerçekleştirmişti.