Politika

Ukrayna Rus ordusunun kayıp bilançosunu açıkladı

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybettiği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 158 uçak, 143 helikopter, 739 tank, 1964 zırhlı araç, 358 top, 115 roketatar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1429 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 132 insansız hava aracını da kaybetti.

ZELENSKIY: RUSYA TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN KAYIPLAR VERDİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 48 gün önce ülkelerine saldırı başlatan Rus güçlerinin "telafisi imkansız" kayıplar verdiğini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, "Rusya'nın nasıl böbürlenerek 48 saatte Kiev'i ele geçireceğini açıklamasını hatırlıyor musunuz? 48 saat 48 gün oldu. Rus ordusunun kayıpları Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 10 yıldan uzun sürede verdiği kayıpları aştı. Bu kayıpların telafisi yok" dedi.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatan Rus birlikleri son dönemde başkent Kiev çevresinden çekilmişti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerine takviye birlikler göndermişti.

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