Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya fosfor bombası kullanıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Estonya parlamentosuna çevrim içi seslendi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombası kullandığını iddia etti.

"Rusya'nın bir an önce durdurulması gerekiyor" diyen Zelenskiy, Rusya'yı barışa zorlayabilecek tek aracın yaptırımlar olduğunu vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ

Yaptırımların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, birlikte hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.

Zelenskiy'nin gündeminde, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği talebi de vardı, bir kez daha Ukrayna'nın "AB adayı" statüsünü alması gerektiğine işaret etti.

ABD BAŞKANI BIDEN İLK KEZ ‘SOYKIRIM’ DEDİ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “soykırım” yapmakla suçladı.

Biden, "Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün (Putin) savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı" dedi.

Daha önce Buça'da yaşananları "savaş suçu" olarak nitelendiren Biden, bu sözleriyle Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için ilk kez "soykırım" ifadesini kullandı.