Kral Selman’dan Ukraynalı mültecilere 10 milyon dolarlık yardım talimatı

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Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief) aracılığıyla yapılacak yardımlar, Polonya hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile koordineli olarak başta Polonya olmak üzere komşu ülkelere kaçan Ukraynalı mültecilere ulaştırılacak.

Suudi Arabistan Kraliyet Divani Müsteşarı ve KSRelief Genel Müdürü Dr. Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, Kral Selman’ın yardım kararının, Suudi Arabistan’ın dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almak ve acılarını hafifletmek için gösterdiği insani çabaların bir uzantısı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 24 Şubat-11 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 615 bin 830 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 645 bin 877), Romanya'ya (701 bin 741), Rusya'ya (433 bin 83), Macaristan'a (428 bin 954), Moldova'ya (413 bin 374), Slovakya'ya (320 bin 246) ve Belarus'a (21 bin 292) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.