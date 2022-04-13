Politika

Van’da 15 günlük yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
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kürdistan Van Yasak gösteri yürüyüşü

HABER MERKEZİ

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Nisan'dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerince yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 14 Nisan 2022 tarihinden geçerli 28 Nisan 2022 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada ayrıca, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlandığı bildirildi.

 

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