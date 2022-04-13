Politika

Kinder Kürdistan Bölgesi’nde yasakladı

Sağlık Bakanlığı, toplumun çıkarları doğrultusunda, gıda güvenliği ve vatandaşların korunması için Belçika’da üretilen Kinder sürpriz yumurtaların yasaklandığını açıkladı.
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kürdistan Kinder Saman Berzinci Kinder Surprise MAX

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, toplumun çıkarları doğrultusunda, gıda güvenliği ve vatandaşların korunması için Belçika’da üretilen Kinder sürpriz yumurtaların yasaklandığını açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belçika’da üretilen Kinder Surprise MAX hakkında ortaya çıkan haberlerin ardından tüm Kinder ürünlerinin ithal edildiği ülkeye geri gönderilmesinin kararlaştırıldığı bildirdi.

Sağlık Bakanı Saman Berzinci’nin imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, ürünle ilgili sorunlar çözülene kadar Kinder ürünlerinin Kürdistan Bölgesi ve havalimanlarında satılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, kararın uygulanması için ilgili ekiplerin hızlı bir şekilde hareket edilmesi istendi.

Kinder, BAE, Umman, Ürdün, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Arap ülkelerinde de yasaklandı.

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü İtalya merkezli çikolata üreticisi Ferrero'nun ürünlerinde Salmonella bakterisi tespit edilmiş, yapılan analizler sonucunda Salmonella bakterisi taşıyan çikolataların şirketin Belçika'nın Arlon şehrindeki fabrikasında üretildiği açıklanmıştı.

Son olarak Belçika, Avrupa ülkelerindeki Salmonella salgının arkasında olduğu düşünülen Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrikayı kapatma kararı aldı.

Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken İngiltere'den gelen ölüm haberi deprem etkisi yarattı. İddiaya göre; 3 yaşındaki Brooklyn-Mai isimli kız çocuğu Kinder yumurta yedikten sonra fenalaştı. Ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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