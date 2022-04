Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Ukrayna bir suç mahalli

HABER MERKEZİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Ukrayna'ya yaptığı ziyarette başkent Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinde incelemelerde bulundu.

UCM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başsavcı Karim Khan, Ukrayna ziyaretinde Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova'yla temaslarda bulundu" denildi.

UCM'nin yürüttüğü bağımsız soruşturma için Ukrayna'nın sağladığı işbirliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği paylaşımda, sorumluların cezalandırılması için Ukrayna ile Mahkeme arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.

Bu arada, Buça şehrindeki incelemeler sırasında uluslararası ajanslara açıklamalarda bulunan Başsavcı Khan, "Ukrayna, çok sayıda suçun işlendiği bir yer. Mahkemenin yetkisine giren suçların işlendiğine ilişkin yeterli şüphemiz oluştuğu için buradayız. Gerçeği ortaya çıkarmak için savaş ortamındaki belirsizliği aşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Başsavcı Khan, 16 Mart'ta Ukrayna'ya ilk ziyaretini yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

UCM'NİN UKRAYNA SORUŞTURMASI

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkeme'nin genel bir yargı yetkisi bulunmuyordu.

Ukrayna, 8 Eylül 2015'te, UCM'ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013'teki "meydan olayları" ve sonrasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için Mahkeme'ye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

UCM'ye taraf 41 ülkeden başvuru gelmesiyle Mahkeme'nin yargı yetkisi hem 21 Kasım 2013 öncesindeki suçları hem de muhtemel soykırım suçunu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

UCM Savcılığı, taraf ülkelerden gelen başvuruların ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

