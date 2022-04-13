Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

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BirGün gazetesinin haberine göre Diyarbakır'ın Sur ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı.

Tartışmanın alevlenmesiyle olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredeki kişilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayda yaralanan 7 kişiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları kentteki hastanelere sevk etti.

Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahıs otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.

6 yaralının tedavileri devam ederken 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Akşam saatlerinde ağır yaralılardan birisinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükseldi. Mahalle ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.