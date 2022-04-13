Politika

Başbakan ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ikili ilişkileri görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile bir araya geldi.
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kürdistan Joey Hood Mesrur Barzani ABD

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki görüşmede Irak’taki siyasi sürecin yanı sıra, yeni Irak hükümetinin kurulmasına yönelik çabalar ve Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Kürdistan Bölgesi’ni bölgedeki önemli ortakları olarak gördüklerini kaydederek, ABD’nin federal Irak çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Kürdistan Bölgesi’nin Irak federal hükümetiyle sorunların anayasal temelde köklü çözümünü istediğini vurgulayarak, Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir tehdit altında haklarından taviz vermeyeceğini belirtti.

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