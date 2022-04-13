Bakanlar Kurulu: Anayasal haklarımız için Bağdat’la müzakereye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak hükümetiyle müzakereleri sürdüreceği kaydedilerek, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının garanti altına alınmasına vurgu yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani tarafından, kendisinin başkanlığındaki hükümet heyetinin Yunanistan temasları hakkında bilgi vererek, Delphi Ekonomi Forumu’ndaki görüşmelerine değindi. Talabani, Yunanistan’ın turizm ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda Kürdistan Bölgesi’nde işbirliğine hazır olduğunu bildirdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Yunanistan üst düzey heyetinin ikili ilişkilerin gelişmesini görüşmek üzere Kürdistan Bölgesi’ne geleceğini ifade etti.

Irak Hükümeti ile Müzakerelerden Sorumlu Bakan Xalid Şiwani ise, Bağdat’a gerçekleştirdikleri ziyaretten bahsederek, Irak Petrol Bakanı ile görüşmelerine değindi.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının garanti altına alınması için Irak hükümetiyle müzakerelere devam edilmesinin altı çizildi. Toplantıda, petrol ve gaz dosyalarında anlaşmaya varılması için Bağdat’la müzakerelere devam edilmesine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz şirketleriyle imzaladığı anlaşmalara bağlı olduğunun kaydedildiği toplantıda, petrol ve gaz konusunda anayasaya göre çözüme varılmasına vurgu yapıldı.