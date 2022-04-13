Politika

Ukrayna: Karadeniz'deki Rus filosuna ait kruvazör gemisini vurduk

Ukrayna makamları Neptun füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurdukları, şu anda geminin yandığını duyurdu.
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dünya Ukrayna Rusya gemi karadeniz kruvazör

HABER MERKEZİ

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerince fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin Rus filosuna ait Moslova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek, bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti.

Marçenko, çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'teki Kırım'ın ilhakı sırasında Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını da engellediğini bildirdi.

 

 

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