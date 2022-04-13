ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan Kürdistan Bölgesi’ne destek vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.

Irak’taki son siyasi gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ABD ile ilişkileri, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve sorunların çözümüne yönelik çabaları, DAİŞ tehlikesi, Şengal’in durumu ve Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın ekonomik durumu ele alındı.

Irak’ın siyasi sürecinin önündeki engellerin aşılması gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, halkın taleplerine cevap verebilecek bir hükümetin kurulması ve Kürdistanlı tarafların birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Hood, desteklerinden ötürü Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi kurumlarına teşekkür ederek, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin ve dostluğun devamına vurgu yaptı.

Hood, ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteğinin devam edeceğini dile getirdi.

Görüşmede, ifade özgürlüğü, insan hakları, yasaların egemenliği, Ukrayna, Afganistan ve bölgesel konular da gündeme geldi.

Ayrıca görüşmede, Neçirvan Barzani, Hood’a yeni başlayacağı görevinde başarılar diledi.