Politika

Enfal Katliamı’nın üzerinden 34 yıl geçti

Baas rejiminin Kürt milletine karşı işlediği ve insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan olan Enfal Katliamı’nın üzerinden 34 yıl geçti.
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kürdistan Enfal Katliamı Kürtler Baas rejimi

ERBİL (K24)

Irak Baas rejimi Kürt milletine karşı başlattığı Enfal Katliamı harekatını süreç içinde farklı dönemlerde gerçekleştirdi. 182 bin kişinin şehit edildiği ve kaybettirildiği katliamlar zincirini Ali Hasan Mecid komuta ediyordu. Mecid, Halepçe’ye yönelik kimyasal saldırı sonrası Kimyasal Ali olarak anılmaya başladı.

Kürt ve Kürdistan tarihinin en trajik katliamlarından olan Enfal’in yıldönümünde Kürdistan ve dünyanın dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor.

Bugün Süleymaniye’ye bağlı Çemçemal ilçesindeki Enfal Anıtı’nda resmi bir anma töreni gerçekleştiriliyor. Enfal’den kurtulanlar ve Enfal kurbanlarının yakınları Nugre Selman toplama kampındaki anmaya katılıyor.

Nugre Selman, Baas rejiminin soykırıma tabi tuttuğu Kürtleri topladığı en büyük zindanlardan biriydi. Irak’ın Semave vilayetinin çöl bölgesinde bulunan Nugre Selman, Ortadoğu’da en çok bilinen zindanların başında geliyor.

Germiyan’ın Simaq köyünden 107 sivil Enfal edildi. Kurbanların bazı yakınları halen sevdiklerinin diri diri toplu mezarlara gömüldüğünü bilmiyor. Katliamda ailesinin tamamını kaybeden, kendi kurtulan ve halen o köyde yaşayan bir kişi, o günlerin acılarını kimseyle paylaşamıyor.

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