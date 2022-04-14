Başbakan: Bu katliam ve yıkım Kürdistan’da artık tekrarlanmamalı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Enfal Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Irak Baas rejiminin işlediği bu vahşi suçun şehit ve kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Her zaman hatırımızda olacakladır” ifadelerini kullandı.

Enfal Katliamı’nın tekrarlanmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan, şunları belirtti:

“Bu büyük suçun ve ırkçı siyasetin bazı failleri cezalarını bulup yok olmuşlarsa da Enfal Soykırım saldırısının daha çok tanınması, faillerinin kınanması ve gerek Kürdistan halkına gerekse de dünyadaki herhangi bir halka karşı işlenmemesi için çabalarımız sürmelidir. Hangi gerekçeyle ve hangi isim altında olursa olsun, bu katliam ve yıkım Kürdistan’da artık tekrarlanmamalı.

Bu acı anmada, Irak hükümetinin anayasal görev ve sorumluluğu doğrultusunda, Enfal ve Kürdistan halkına karşı işlenen diğer katliamların şehitleri ve kurbanların yakınlarına tazminat ödemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

İşlenen bu suç nedeniyle Kürdistan halkı ve toprağının soykırım, talan ve yıkım siyasetiyle karşı karşıya kaldığı açıktır. Bu yüzden eski Irak Baas rejimi kurbanlarına tazminat ödenmesi konusu artık ihmal edilmemeli.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti kendini her zaman Kürdistan şehitleri ve Enfal kurbanları yakınlarına borçlu görüyor. Layık oldukları hizmeti sunmak ve yaralarını sarmak için de elinden geleni yapacaktır.

Enfal saldırıları ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına selam olsun.”