Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

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Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 91'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Bu arada dün Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana en az 1932 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 589 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulanmıştı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edilmişti.