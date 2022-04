Başkan Barzani: Enfal, geçtiğimiz yüzyılın en karanlık suçlarından biridir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından, Enfal Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

“Enfal suçu, Irak devletinin geçtiğimiz yüzyıldaki en insanlık dışı ve karanlık dönemlerinin suçlarından biridir ve bununla Kürdistan halkının yok edilip asimile edilmesi hedeflenmiştir” diyen Başkan Barzani, Kürdistan halkına karşı işlenen bu büyük suç karşısında Irak hükümetinin tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

The genocidal Anfal campaign is one of the most inhumane episodes of Iraq’s history during the last century. It is imperative and it is a matter of moral responsibility for the Iraqi state to begin the process of reparations to the families of the victims of this heinous crime.