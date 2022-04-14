Politika

Başkan Barzani: Enfal, geçtiğimiz yüzyılın en karanlık suçlarından biridir

Başkan Barzani, Enfal Katliamı’nın, geçtiğimiz yüzyılın en insanlık dışı ve en karanlık suçlarından biri olduğunu vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani Enfal

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından, Enfal Katliamı’nın 34’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Enfal suçu, Irak devletinin geçtiğimiz yüzyıldaki en insanlık dışı ve karanlık dönemlerinin suçlarından biridir ve bununla Kürdistan halkının yok edilip asimile edilmesi hedeflenmiştir” diyen Başkan Barzani, Kürdistan halkına karşı işlenen bu büyük suç karşısında Irak hükümetinin tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

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